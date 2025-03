Elettricità e gas, truffe in aumento. Il decalogo per evitare le trappole

I tentativi di truffa legati al cambio di gestore di energia e gas sono in preoccupante aumento. È quanto denuncia Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo, che invita a tenere alta l’attenzione. "Vista la capillarità della rete, i truffatori tendono sempre più a contattare le potenziali vittime telefonicamente, proponendo tariffe vantaggiose o sconti esclusivi, spesso con la scusa di imminenti aumenti o modifiche contrattuali", afferma Andrea Muratori, referente dello sportello energia e gas dell’associazione. "La modalità – prosegue – è sempre la stessa, visto che per attivare questa fantomatica offerta vengono chiesti dati sensibili come codice Pod/Pdr, codice fiscale, dati bancari o copia della bolletta. Col tempo, i truffatori sono diventati abilissimi e riescono anche a sottrarre database con nostri dati personali, chiamando e fingendosi operatori della compagnia con cui effettivamente si ha un contratto di fornitura. In questo modo è più facile risultare credibili e quindi abbindolare l’ignaro di turno, millantando con una forte pressione psicologica che le tariffe sono alterate e minacciando distacchi alle utenze, cose che non avvengono se non in caso di morosità". Muratori fornisce, quindi, alcuni consigli utili. "Mai fornire dati sensibili al telefono. Sarebbe sempre utile verificare l’identità dell’operatore: se siamo davvero interessati a cambiare fornitore, meglio chiedere il nome completo della società o dell’addetto che ci sta contattando, chiudere il telefono e richiamare il servizio clienti ufficiale. Più in generale, consiglio di non accettare offerte telefoniche: meglio rivolgersi a operatori accreditati seguendo altri canali". In caso di dubbi è sempre meglio riagganciare subito la telefonata. La Confartigianato mette a disposizione uno sportello per offrire un supporto affidabile, professionale e costante agli associati, capace di negoziare le migliori condizioni di fornitura sul mercato.

f. v.