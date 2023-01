Eleuteri: "Camerino sorpresa del campionato"

"La capolista Camerino è la sorpresa, l’Elpidiense Cascinare è la squadra con la migliore rosa e credo che alla fine riuscirà ad avere la meglio su tutte". È l’analisi sul campionato di Prima categoria di Claudio Eleuteri, allenatore dell’Elfa Tolentino. "Il Camerino – spiega – ha confermato la rosa dell’anno scorso facendo gli inserimenti giusti, ha una difesa solida ed è partita con il piede giusto". Ma a un punto dalla vetta c’è l’Elpidiense Cascinare. "È una realtà che può contare sulla migliore rosa ed è attrezzata per arrivare davanti alla fine. Il fatto è che Camerino ha espresso il massimo delle sue potenzialità a differenza dell’Elpidiense Cascinare che oltretutto si è rinforzata ancora". In alto è una bella lotta tra le squadre,. sebbene le altre siano un po’ attardate. "A me ha impressionato l’Appignanese, la Settempeda avrebbe dovuto stare un po’ più su considerando l’organico". La squadra di San Severino ha un ottimo sistema difensivo tanto da avere subito solamente 5 reti. "Si tratta di una realtà quadrata che ha una fase difensiva molto buona, le è solo mancato qualche gol davanti e nel mercato è corsa ai ripari prendendo un paio di attaccanti". Sotto c’è grande equilibrio. "C’è un gruppo di squadre a ridosso della zona playoff e playout". Cska Amatori Corridonia e Sarnano sono attardate nelle ultime due posizioni. "Ma hanno fatto un bel mercato di riparazione e possono così rientrare nel discorso salvezza". Ci sono anche altre realtà che avrebbero potuto fare di più. "Penso al Montemilone Pollenza. Noi avremmo voluto ripetere il torneo dello scorso anno, ma siamo stati penalizzati enormemente dagli infortuni e adesso abbiamo tesserato dei giocatori per completare la rosa. Abbiamo preso il centrocampista-attaccante esterno Nicola Telloni dal Casette Verdini, poi è arrivato il terzino sinistro Alessio Eleonori che ha giocato a Trodica nella prima parte di stagione, e Jacopo Biagiola ex Montecassiano. Inoltre siamo cercando di recuperare qualche infortunato".