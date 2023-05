Elevatore nella Torre Civica, la replica di Tartabini "Eliminare le barriere architettoniche è segno di civiltà"

"L’elevatore previsto, il cui costo incide del 20% sul totale dell’opera, si troverebbe nel vano scala, senza andare in alcun modo a deturpare né l’interno né l’esterno della Torre Civica". Così il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini, ribatte tramite un post Facebook alle recenti polemiche del Pd locale, che aveva contestato l’intervento di restyling nella Torre Civica, prevista nei prossimi mesi grazie al milione e 400mila euro di fondi del Pnrr. In particolare, l’opposizione aveva avuto da ridere sul fatto che là dentro sarà realizzato un ascensore. "L’eliminazione delle barriere architettoniche rappresenta un grande segno di civiltà – prosegue la Tartabini –. A maggior ragione in un territorio come il nostro, che conta un’alta percentuale di disabili motori e che annovera realtà come l’Istituto di riabilitazione Santo Stefano nonché la squadra di basket in carrozzina, neo campione d’Europa. Chi ha redatto il progetto ha previsto la possibilità di un’esperienza per tutti: bambini, anziani, persone con disabilità. L’elevatore infatti, completamente trasparente a esclusione degli angolari metallici, consentirebbe la discesa e la salita fino a 35 metri anche per coloro che non riescono a percorrere gli scalini alti e stretti presenti, fungendo tra l’altro da parapetto".