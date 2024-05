Elezioni, 72 candidati a sindaco in 37 Comuni

Trentasette Comuni al voto, 72 candidati a sindaco, più di mille aspiranti consiglieri. Sono i numeri delle elezioni comunali in programma l’8 e il 9 giugno in provincia di Macerata. Due i centri sopra i 15mila abitanti – Recanati e Potenza Picena –, ma solo nel primo si terrà l’eventuale ballottaggio, visto che nel secondo ("feudo" del governatore Francesco Acquaroli) i candidati sono soltanto due: l’uscente Noemi Tartabini per il centrodestra e l’ex parlamentare Pd (ed ex sindaco) Mario Morgoni. Nella città leopardiana, invece, sarà sfida a tre, con il centrosinistra che si è spaccato. Il sindaco uscente Antonio Bravi, infatti, deve fare i conti con Francesco Fiordomo, suo predecessore sulla poltrona di primo cittadino e suo assessore negli ultimi cinque anni, che si è messo in proprio. Il centrodestra, invece, ha fatto quadrato attorno al nome di Emanuele Pepa, imprenditore e presidente regionale di Confartigianato.

Quattro liste in corsa a Montecosaro, tre a Montecassiano e Belforte. Sono otto i Comuni nei quali si presenta un solo candidato sindaco: in questi casi l’unica incognita per scongiurare l’arrivo di un commissario è legata all’affluenza. Uno scenario che è stato evitato in extremis a Pollenza, dove fino all’ultimo minuto sembrava che il sindaco uscente Mauro Romoli dovesse correre da solo, ma sul filo di lana è uscita allo scoperto la consigliera provinciale Laura Sestili. Tanti (ben 26) i sindaci uscenti che si rimettono in gioco, tra questi Franco Capponi, in cerca del quinto mandato a Treia, dove se la vedrà con l’ex commissario alla ricostruzione Piero Farabollini. Tra le curiosità, quella legata alla famiglia Feliciotti, con i fratelli Giampiero e Giuseppina candidati a sindaco rispettivamente di Camporotondo e Cessapalombo. Liana Leoni e Domenico Gallo – moglie e marito – sono invece in lizza per la poltrona di primo cittadino ad Apiro e Poggio San Vicino.