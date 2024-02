Elezioni a Fiuminata, Elisabetta Roscioni pronta a sfidare l'amministrazione uscente di Vincenzo Felicioli

Sta lavorando alla composizione di una lista alternativa a quella in continuità con l’amministrazione di Vincenzo Felicioli. È pronta a scendere in campo Elisabetta Roscioni, che più volte nei mesi scorsi è intervenuta con parole critiche nei confronti delle scelte della giunta comunale. "Stiamo provando a comporre una lista alternativa a quella di Felicioli - spiega Roscioni (nella foto) - con l’intenzione di fare una campagna elettorale proattiva e proiettata al futuro". Fra i temi centrali l’aspirante sindaco pone il Pnrr e non solo: "Credo sia necessario un utilizzo oculato dei fondi del Pnrr in relazione al dissesto idrogeologico, alle energie alternative. E poi occorre dare valore al territorio. Mi riferisco all’installazione dei nuovi ponti che sono esteticamente poco gradevoli. So che il progetto era del Genio Civile, ma l’ufficio tecnico e l’Amministrazione avrebbero dovuto avere un occhio più critico. Sono anche poco funzionali perché non sono dotati di passaggi pedonali. Attenzione e occhio critico - conclude Elisabetta Roscioni - queste sono le parole chiave".

Per quanto riguarda l’amministrazione uscente, sembra che il sindaco Vincenzo Felicioli si proporrà per il secondo mandato per rispondere all’appello che gli è stato rivolto dai concittadini.

Gaia Gennaretti