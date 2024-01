Elezioni a primavera in 37 Comuni. Grandi manovre per i nuovi sindaci

Sono ben 37 i Comuni della provincia di Macerata che andranno al voto il prossimo maggio per scegliere il nuovo sindaco. Tra questi solo due, Recanati e Potenza Picena, superano i 15mila abitanti per cui potrebbero andare al ballottaggio che, solitamente, si tiene a distanza di quindici giorni dal primo turno. E, pochi giorni dopo dal 6 al 9 giugno, tutti gli elettori della provincia saranno nuovamente chiamati alle urne per eleggere, con un sistema di tipo proporzionale, i 76 membri del Parlamento Europeo che spettano all’Italia.

Oltre ai 37 del Maceratese (s un totale di 55) si voterà anche in altri 111 Comuni di tutte le Marche, il 65,8% del totale, tra cui Ascoli, Pesaro e Urbino e in quasi 3.700 Comuni in tutta Italia. Oltre a quelli di Recanati e Potenza Picena, i cittadini chiamati al voto nel nostro territorio saranno quelli di Appignano, Apiro, Belforte, Caldarola, Camporotondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Fiastra, Fiuminata, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle, Treia, Urbisaglia e Visso. Un po’ dappertutto sono iniziate le manovre per costruire coalizioni, individuare candidati a sindaco e componenti delle varie liste. Ufficialmente ancora non ha sciolto la riserva il sindaco uscente di Potenza Picena, Noemi Tartabini (Fratelli d’Italia) che cinque anni fa riuscì a festeggiare la vittoria al primo turno con oltre il 55% dei consensi. Più chiara la rotta del Pd, invece, che ha già annunciato la candidatura dell’ex parlamentare Mario Morgoni.

Candidatura già svelata da mesi anche per il sindaco di Recanati, Antonio Bravi, alla ricerca del bis, mentre tra chi ha deciso di fare un passo indietro, pur potendo fare un secondo mandato, c’è il primo cittadino di Matelica Massimo Baldini, pronto a sostenere il suo vice Denis Cingolani. A Montecosaro nell’ottobre scorso il primo ad uscire allo scoperto era stato il gruppo "La Montecosaro che vogliamo" senza però indicare i nomi dei principali aderenti. Nei giorni scorsi si è fatta avanti un’altra formazione civica che ha come promotori Sandro Vallesi, commercialista e assessore al Bilancio in una precedente legislatura, e Giordano Marignani, addetto alla Tesoreria della Tod’s e in passato capogruppo di maggioranza.

Doppio mandato scaduto per i sindaci Franco Capponi (Treia), Leonardo Catena (Montecassiano), Rolando Pecora (Montelupone), Andrea Gentili (Monte San Giusto) e Reano Malaisi (Montecosaro) che, quindi, non potranno essere della "partita". Manca nella lista dei Comuni che andarono al voto nel 2019, Camerino, dove dopo le dimissioni di alcuni consiglieri di maggioranza l’ente venne commissariato e, nel 2022, si è proceduto a nuove elezioni che hanno visto prevalere Roberto Lucarelli sull’uscente Sandro Sborgia.