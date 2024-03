Elezioni, Cardinali svela candidati e progetti

"Malaisi ci ha dato le gambe per camminare, adesso sta a noi proseguire su quella strada". È tutto contenuto in questa frase, pronunciata dal vicesindaco Lorella Cardinali, il futuro della lista civica ‘Progetto comune’, che venerdì sera si è presentata ufficialmente ai cittadini, in vista delle prossime elezioni amministrative. Numerosi i montecosaresi seduti o in piedi alla casetta di legno di via Tiziano, accorsi per ascoltare le proposte di quell’attuale maggioranza che chiede loro fiducia sotto la candidatura a primo cittadino della stessa Cardinali. Ma stavolta, la partita in calendario l’8 e 9 giugno si giocherà senza il sindaco Reano Malaisi, che ha deciso di non presentarsi per un terzo mandato, nonostante la novità introdotta recentemente dal Governo. Finisce così un’era decennale.

"Abbiamo implorato Reano fino all’ultimo, ma forse è giusto così, le belle storie hanno un inizio e una fine. Sarà sempre al nostro fianco per aiutarci", la confessione di Cardinali. "Ho amato vivere e amministrare questo paese, quando vado al bar o incontro gente per strada mi sento a casa. Senza quel tessuto di cittadini e associazioni la qualità della vita scenderebbe", ha detto Malaisi rivendicando poi i risultati dei due mandati; dal bilancio, con il "recupero fiscale, la chiusura dei contenziosi, la rinuncia ai compensi e gli avanzi di amministrazione", fino al nuovo "asilo nido e gli interventi alla scuola Lussu, alla Mandela e in viale della Vittoria", ma anche agli "impianti Rossini e al San Lorenzo". "Un totale di nove milioni e mezzo di investimenti comprendendo le opere ai giardini Gramsci, Santa Maria a Piè di Chienti, al Cassero, a Sant’Agostino e all’ex Ipak". Proprio da quest’ultimo luogo, vuol ripartire la Cardinali: "Acquistando i terreni attorno, per farne un’area verde e con attrattive". Poi, altri due traguardi: "Vogliamo allargare il cimitero e realizzare il parcheggio alle scuole medie".

Parola della candidata, che nella sua corsa sarà affiancata da attuali colleghi, ma anche da qualche new entry. Hanno annunciato di candidarsi, gli attuali assessori Filippo D’Alterio (urbanistica), Stefania Lufrano (Servizi sociali) e Marco Cingolani (cultura), insieme con i consiglieri Alice Romagnoli, Roberto Martinelli e Francesca Borroni. Tra i nuovi, ci saranno il presidente dell’Audax Montecosaro, Massimiliano Moretti, oltre a Luna Polverini, Amedeo Giusepponi (insegnante), Marino Sorichetti e la giovane attrice Anastasia Del Monte.