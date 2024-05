Elezioni, clima caldo sui dehors

La proposta partita da Alfredo Mancinelli, candidato nella lista “In Comune“ della coalizione di centrodestra, che appoggia la candidatura a sindaco di Emanuele Pepa, di fare della piazza "il salotto della città", con tanto di dehors, ha scatenato in città un dibattito con punte polemiche che ha fatto alzare la tensione politica. Eppure il progetto non è nuovo.Mancinelli, già assessore nei dieci anni di amministrazione Corvatta (1999-2009), ha memoria dei diversi esperimenti fatti anche in passato per migliorare il servizio di ristorazione in piazza Leopardi mettendo, per altro, in sicurezza i lavoratori costretti oggi, per raggiungere i tavolini posti in piazza, ad attraversare ogni volta la strada transitata di continuo dalle auto. L’attuale progetto prevede la realizzazione di dehors radenti i bar costituendo un unico angolo di ristoro fra gli esercizi commerciali (bar-pizzeria-mini ristoranti) e i tavolini all’aperto che nel periodo invernale verrebbero chiusi e riscaldati. C’è chi ricorda che negli anni ’80 in piazza Leopardi furono gli stessi titolari dei bar a costruire, nel periodo estivo, delle pedane all’aperto confinanti con il proprio esercizio e le auto transitavano allargando la carreggiata verso piazza Leopardi. Stessa soluzione venne adottata davanti al Gallery Hotel di via Falleroni per permettere alla propria clientela e a tutti i cittadini di usufruire di un servizio all’aperto. Allora, essendo la strada molto stretta, venne sacrificato, persino, il parcheggio davanti la sede della Curia per permettere alle auto di circumnavigare l’ampia pedana. Si fa presente, però, che il progetto del “salotto della città“ dovrebbe vedersela con le autorizzazioni, le prescrizioni ed eventuali divieti della Sovrintendenza. Certo, ma viene anche evidenziato che altre strutture, nel frattempo realizzate, sono passate al vaglio dell’ente tutore dei beni architettonici e storici senza alcun problema. Ad esempio il bar sotto le Logge del Palazzo Comunale, che occupa un locale di proprietà comunale, ha costruito due dehors chiusi proprio sotto l’ottocentesco Palazzo garantendo, però, un servizio di ristorazione utilizzabile anche nelle giornate fredde e piovose. Altro dehors chiuso in pieno centro storico è quello che sorge davanti il quattrocentesco palazzo Venieri, oggi sede del Liceo Leopardi, a fianco dei giardini pubblici. Infine in via Carducci c’è un dehors che è il prolungamento all’aperto di un ristorante: eppure si trova proprio davanti lo storico palazzo Leoni, oggi ristrutturato, che ospitò Giosuè Carducci quando venne a Recanati, nel primo centenario della nascita di Giacomo Leopardi (1798-1898), all’Aula Magna del Comune. Allora perché oggi molti si dicono scandalizzati della proposta di Mancinelli? Forse perché siamo in campagna elettorale?

Asterio Tubaldi