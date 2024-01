Elezioni comunali: terzo mandato sicuro

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l’election day. Sabato 8 e domenica 9 giugno si voterà per europee, regionali e comunali. Via libera anche al terzo mandato per i sindaci dei Comuni fra 5mila e 15mila abitanti. Nessun limite invece per i primi cittadini dei piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti). In provincia sono solo due i Comuni con più di 15mila residenti che si apprestano a rinnovare l’amministrazione comunale e sono Potenza Picena, con il sindaco uscente Noemi Tartabini, e Recanati, col primo cittadino Antonio Bravi. Sono numerosi invece i Comuni con meno di 15mila abitanti: Apiro, con sindaco uscente Ubaldo Scuppa, Appignano con Mariano Calamita; Belforte del Chienti con Alessio Vita; Caldarola, con Luca Maria Giuseppetti. In scadenza anche Massimiliano Micucci di Camporotondo di Fiastrone, Mauro Falcucci di Castelsantangelo Sul Nera, Giuseppina Feliciotti di Cessapalombo, Michele Vittori di Cingoli; e ancora, Mirko Mari di Colmurano, Sauro Scaficchia di Fiastra, Vincenzo Felicioli di Fiuminata, Giovanni Zavaglini di Gualdo. Ma il lungo elenco continua con Gualdo (Giovanni Zavaglini), Loro Piceno (Robertino Paoloni), Matelica (Massimo Baldini), Mogliano (Cecilia Cesetti), Monte Cavallo (Pietro Cecoli), Monte San Giusto (Andrea Gentili), Monte San Martino (Matteo Pompei), Montecassiano (Leonardo Catena), Montecosaro (Reano Malaisi), Montefano (Angela Barbieri). E poi Montelupone (Rolando Pecora), Pieve Torina (Alessandro Gentilucci), Pioraco (Matteo Cicconi), Poggio San Vicino (Sara Simoncini), Pollenza (Mauro Romoli), Ripe San Ginesio (Paolo Teodori), Sant’Angelo in Pontano (Vanda Broglia), Sarnano (Luca Piergentili), Sefro (Pietro Tapanelli), Serrapetrona (Silvia Pinzi), Serravalle di Chienti (Emiliano Nardi), Treia (Franco Capponi), Urbisaglia (Paolo Francesco Giubileo) e Visso (Gian Luigi Spiganti Maurizi). Tra i sindaci che potrebbero tentare la corsa elettorale per il terzo mandato ci sono Andrea Gentili di Monte San Giusto, Franco Capponi di Treia e Leonardo Catena di Montecassiano. Tutti e tre, qualche settimana fa, si erano detti a disposizione della propria squadra per un confronto sull’argomento e che la scelta sarebbe stata dei rispettivi gruppi.