"Elezioni, condivido con Morgoni la necessità di un rinnovamento"

"Ho condiviso con Mario Morgoni la necessità di un rinnovamento, perché la gente si sta allontanando da come si amministra il nostro paese. Così ho dato il mio appoggio a una persona che stimo e ha tante qualità, e ora i cittadini saranno partecipi". A dirlo è Alessandra Perticarà. Proprio lei sarà la capolista di una civica che verrà presentata giovedì mattina e sosterrà la candidatura a sindaco dell’ex parlamentare Morgoni. Avvocatessa di 49 anni è conosciuta a Porto Potenza per essere presidente del Consiglio d’istituto, oltreché coordinatrice regionale dell’osservatorio nazionale sul diritto alla famiglia. Insomma, si delinea in modo sempre più chiaro come sarà composta la coalizione di centrosinistra, che appoggerà Morgoni per le elezioni amministrative del 2024, a Potenza Picena, alla quale hanno già aderito Pd, 5Stelle e Civico 49. E dall’altra parte a giocarsi la partita ci sarà il sindaco uscente Noemi Tartabini, rappresentante del centrodestra, tesserata con Fratelli d’Italia. "Il Pd si sta preparando all’appuntamento delle prossime amministrative con serietà, trasparenza e competenza – ha dichiarato nel frattempo Chiara Ridolfi, del direttivo locale dei dem –. Il partito ha iniziato a costruire un progetto, coinvolgendo forze civiche e cittadini, con l’obiettivo di consentire a ognuno di partecipare all’elaborazione di un progetto. Lo fa con la consapevolezza che Potenza Picena è un unico Comune, che richiede un’unica e coerente strategia, la capacità di promuovere le diverse peculiarità del territorio, la volontà di valorizzare l’associazionismo, di esaltare la vocazione turistica di Porto Potenza e rilanciare il centro storico".

g. g.