Elezioni dei comitati di quartiere: "Risorsa per la crescita della città"

"Su 9.932 aventi diritto al voto, si sono recate ai seggi 629 persone, con una partecipazione del 6,3%. Un dato in crescita rispetto alla precedente tornata del 2022, quando i votanti erano stati 465 e mancava il quartiere Centro". Così il sindaco Andrea Michelini si dice soddisfatto per le elezioni dei nuovi comitati di quartiere, a Porto Recanati. Ecco chi saranno i componenti dei comitati di quartiere, con le preferenze ottenute. Castennou: Cristiana Mataloni (25 voti), Francesca Cingolani (20), Mattia Rombini (11), Saverio Tesei (10) e Nunzio Monachesi (8). Centro: Giulia Monaldi (51), Michela Giaccaglia (8), Giuseppe Rombini (5) e Cristian Guarente (1). Montarice: Alessandra Baleani (22), Francesco Bartolo (41), Lucia Bisceglia (35), Veronica Guazzotti (11), Claudia Monaldi (52), Giancarlo Paccamiccio (38), Gianni Vitali (32) e Walter Cingolani (10). Sammarì: Fiorenzo Castellani (38), Giorgia Guercio (23), Stephen Poletti (10), Leonardo Cifola (10), Martina Mengoni (3), Lorenzo Guercio (3) e Carlotta Fioretti (0). Santa Maria in Potenza: Silvia Andreani (11), Michela Fagiani (14), Luca Davide (1), Andrea Muzi (19), Gabriele Muzi (11), Loredana Ortolani (8) e Giuseppe Scocco (9). Scossicci-Del Sole: Maria Chiara Carelli (13), Sabrina Casson (6), Marco Giantomassi (7), Barbara Luconi (31), Diletta Pagano (9), Annalisa Palanca (5) e Lucia Piluccio (4). All’appello manca il quartiere Europa che non ha presentato alcun candidato, per questo il comitato verrà preso in carico dai direttivi degli altri rioni. "Come previsto dal regolamento comunale – osserva il sindaco Michelini - il presidente di ognu quartiere sarà eletto nella prima riunione ufficiale, in programma domani alle 18 in sala consiliare. Il presidente non sarà il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, ma verrà scelto dai membri del comitato". Sempre il primo cittadino aggiunge: "C’è soddisfazione per la buona riuscita della consultazione, la collaborazione tra istituzioni e residenti rappresenta una risorsa per la crescita della città". Ecco i dati dell’affluenza, quartiere per quartiere. Castennou: 77 votanti su 694 aventi diritto (11,1%). Centro: 65 votanti su 1.145 aventi diritto (5,7%). Montarice: 241 votanti su 2.569 aventi diritto (9,4%). Scossicci–Del Sole: 79 votanti su 1.423 aventi diritto (5,55%). Sammarì: 92 votanti su 1.576 aventi diritto (5,8%). Santa Maria in Potenza: 75 votanti su 2.331 aventi diritto (3,2%).