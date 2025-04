Elezioni della Rsu, caos al Mattei

Una situazione anomala e potenzialmente senza precedent si è verificata all’istituto d’istruzione superiore "E. Mattei" di Recanati dove le elezioni per il rinnovo della Rsu sono state sospese a causa di una controversia legata alla corretta determinazione del numero dei dipendenti aventi diritto al voto. Secondo quanto riferito da Antonio Spaziano, segretario generale della Uil scuola Marche, le amministrazioni scolastiche erano tenute a fornire entro il 27 gennaio l’elenco aggiornato dell’elettorato attivo, ovvero del personale in servizio in ciascuna istituzione scolastica. Questo dato è fondamentale perché determina il numero dei componenti da eleggere nella Rsu: fino a 200 dipendenti ne sono previste 3; oltre tale soglia, i rappresentanti salgono a 6. Nel caso del Mattei, il primo elenco trasmesso indicava un numero superiore a 200 unità – circa 210 – il che ha portato le organizzazioni sindacali e la commissione elettorale d’istituto ad avviare correttamente la procedura per l’elezione di 6 rappresentanti all’interno della Rsu. Tuttavia, solo dopo le votazioni, la scuola ha comunicato che il dato iniziale era errato e che il personale effettivo era inferiore ai 200 dipendenti (197 secondo l’ultima versione), rendendo, a suo dire, invalida l’elezione di 6 membri. Una retromarcia che ha creato forte indignazione tra i rappresentanti sindacali.

"La dirigente ha fornito un nuovo elenco – spiega Spaziano – e solo a elezioni concluse. Praticamente ha rinnegato se stessa. Il problema è che a questo punto la commissione elettorale si è riunita e da un ulteriore controllo si è resa conto che probabilmente neppure il secondo elenco è corretto tanto da chiedere ulteriori chiarimenti". Le conseguenze potrebbero essere gravi. "Basta anche un solo voto espresso da un dipendente non legittimato – sottolinea Spaziano – per invalidare tutta la procedura". A peggiorare la situazione c’è anche il fatto che, a seconda del numero di componenti da eleggere, cambia l’intero impianto elettorale: con 3 si vota barrando un simbolo e i nomi sono già presenti in lista; con 6 invece è necessario scrivere nome e cognome di proprio pugno e si possono esprimere due preferenze per lista. "È importante fare chiarezza in modo definitivo e certo – ha dichiarato Spaziano –. Le elezioni non sono un gioco: coinvolgono tanti attori, dalle organizzazioni sindacali, passando per l’amministrazione, fino all’Aran. Questo comporta una necessaria serietà istituzionale da parte di tutti. Dietro c’è stato un lavoro di mesi e tutto incide sulla rappresentatività. Per questo, una volta ammesso l’errore, è fondamentale avere la certezza effettiva del dato, per capire se le elezioni potranno essere ritenute valide oppure no".

Asterio Tubaldi