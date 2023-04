Elezioni e bisogni: incontro del Pd

Un incontro pubblico, organizzato dal Pd locale, è in programma domenica (alle 10) lungo Traversa Torresi, a Porto Potenza. "A poco più di un anno dalle elezioni amministrative del 2024, è il momento più opportuno per ragionare tutti insieme di scelte strategiche, soluzioni ai bisogni della comunità e prospettive per uno sviluppo che esalti le potenzialità dell’intero territorio – spiegano i Dem in una nota -. Incontreremo i cittadini per discutere delle problematiche che affliggono Porto Potenza e per confrontarci sulle prospettive future".