Elezioni, i progetti di Pepa. Dall’elisoccorso allo sport

È stato un vero bagno di folla la presentazione ufficiale, ieri pomeriggio a Recanati, della candidatura a sindaco di Emanuele Pepa sostenuto convintamente da tutto il centrodestra recanatese: i partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, UdC e Lega e le liste civiche Costituente Popolare, Per una Recanati migliore e In Comune. Presenti molti rappresentanti politici provinciali e regionali, ad iniziare da Francesco Acquaroli, presidente della Regione, e dal suo vice Filippo Saltamartini oltre alla senatrice Elena Leonardi. La voce rotta dall’emozione, ma con tanto entusiasmo in corpo, Pepa ha tracciato le sue linee programmatiche sottolineando il valore della coalizione che lo sostiene.

"Siamo qui uniti e l’essere insieme e condividere ideali, valori e progetti per Recanati è il nostro punto di forza", ha detto, e ha battuto molto sulla necessità di fare squadra tanto che le parole più usate sono state disponibilità, confronto, rispetto. Ha promesso che la prima cosa che farà, se dovesse indossare la fascia da sindaco, è la pista per l’atterraggio dell’elisoccorso e la rivisitazione della viabilità. Poi ci sarà tempo per i grandi progetti: infrastrutture, strutture sportive e scolastiche, residenze protette per chi non è più autonomo, case popolari, specie per giovani famiglie. I sogni, ha confessato Pepa, sono tanti: la realizzazione di una bretella per liberare la zona dello stadio dall’assedio del traffico in occasione di eventi sportivi e la rivitalizzazione del centro storico. Pepa ha lanciato, quindi, i prossimi impegni della campagna elettorale. Si parte subito, già da domani, con l’incontrare i quartieri e le associazioni per capire meglio i problemi irrisolti e con l’avvio di un filo diretto con i cittadini attraverso la piattaforma on line "Oltre l’Infinito".

Si è salutato con un affettuoso abbraccio, alla fine, con Acquaroli che partendo dal problema della sanità ha ribadito come la struttura cittadina "è un presidio importante per il territorio sul quale la Regione ha intenzione di investire: su questo tema il mio impegno è di organizzare entro breve un incontro pubblico per spiegare quello che stiamo facendo. Abbiamo intenzione di investire su Recanati, e non solo sulla sanità".