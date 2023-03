Elezioni, il sindaco Bravi pronto a ricandidarsi

di Asterio Tubaldi

"È quasi naturale che il sindaco uscente, dopo il primo mandato, pensi di ricandidarsi". Con queste poche e chiare parole, il sindaco Antonio Bravi fuga ogni dubbio sulla sua volontà di ricandidarsi smentendo le voci di una maggioranza divisa pronta a fargli le scarpe. La sicurezza del primo cittadino, che lascia intuire come quel progetto politico di riunire le forze della sinistra recanatese, che si sono presentate divise 4 anni fa con due diversi candidati a sindaco, è l’obiettivo a cui si sta lavorando. Il Pd è da un pezzo che lancia in proposito ponti all’attuale maggioranza assumendo sempre più toni collaborativi in consiglio comunale. Su questo il sindaco Bravi non si sbilancia ancora, anche se è chiaro quando afferma che "bisogna costruire il gruppo e bisogna creare un clima di collaborazione intorno ad un progetto su cui lavoreremo in questo anno". Progetto, d’altra parte, già da un pezzo in itinere visto che all’interno della sua giunta siede l’assessore alla cultura Rita Soccio che ha avuto modo, in diverse occasioni, di dichiarare la sua appartenenza politica al Pd. Rimane l’incognita dell’assessore ai lavori pubblici, nonché ex sindaco, Francesco Fiordomo di Italia Viva: cerca nuove alleanze, partecipa al progetto della sinistra unita o si colloca nel terzo polo? Nino Taddei, referente locale del partito di Carlo Calenda, sta preparando la lista "AzioneViva" e parla addirittura di Francesco Fiordomo come di un nome "spendibile poiché credo che sia una persona valida anche per il futuro. Secondo me il sindaco deve essere una persona esperta e Fiordomo ha le carte in regola, ma non nascondo che alle comunali il terzo polo non ha dogmi da seguire e si può alleare con tutti quelli che condividono con lui valori e progetti, anche con il centro destra o andare da sola". Insomma, tutte le soluzioni sono aperte per Taddei. A suonare la sveglia nel centrodestra è Luca Marconi, leader indiscusso dell’Udc. "È il momento della scelta del candidato sindaco del centrodestra. Mi auguro che il centrodestra si metta al più presto in movimento e che non ci siano litigi in partenza e che abbia più di un candidato da mettere in campo. Mi auguro anche che la possibilità di scelta non avvenga negli ultimi 15 giorni prima dell’avvio della campagna elettorale come è avvenuto con Simonacci. Noi non possiamo campare con la speranza che il centrosinistra si presenti ancora diviso, ma immaginare le peggiori condizioni, e cioè che il centrosinistra sia unito, compresi i 5 stelle, e che abbia un proprio candidato già stabilito. Il centrodestra, se vuole sfondare, deve iniziare sin d’ora una grande mobilitazione e la scelta non deve essere fatta a tavolino nelle segrete stanze".