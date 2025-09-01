Elezioni, la grana delle firme. Candidature ancora in stand by

Campagna elettorale con il brivido. Sono una decina le liste, di tutti gli schieramenti, convocate per questa mattina in tribunale a Macerata per una mancanza formale nella presentazione delle candidature. Chiuso il deposito dei nomi in corte d’appello ad Ancona, infatti, le liste per le elezioni regionali sono in queste ore al vaglio delle commissioni elettorali. In provincia di Macerata, però, il via libera ha avuto uno stop inaspettato.

Il giudice Luigi Reale, presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale del tribunale di Macerata, contesta a una decina di liste un’irregolarità formale. Per alcuni candidati – principalmente nei comuni di Macerata, Civitanova e Potenza Picena – mancherebbe la documentazione relativa alla delega ai dipendenti comunali che hanno autenticato le firme a sostegno delle candidature. In sostanza, le sottoscrizioni che accompagnano le candidature devono avere il "bollino" del Comune: se a fare l’autenticazione è il segretario generale del Comune in questione, non ci sono problemi. Se, invece, l’autenticazione viene fatta da un semplice funzionario, serve una delega specifica da parte del sindaco al funzionario stesso. Ed è proprio questa che mancherebbe per le firme che accompagnano alcuni candidati al consiglio regionale.

A questi è arrivata una lettera del giudice Reale, che li convoca per qruesta mattina in tribunale a Macerata per un’audizione che dovrebbe servire a sanare la situazione. Il fuori programma ha preso in contropiede partiti e civiche, creando scompiglio nella domenica post presentazione delle liste. A Macerata, assicurano che la delega del sindaco c’è e sarà prodotta questa mattina. Stesso discorso a Potenza Picena, dove la sindaca Noemi Tartabini garantisce che "ovviamente la delega c’è, e la presenteremo in tribunale. È la prima volta che capita una situazione del genere". Anche Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova e candidato per Forza Italia, chiarisce che "l’atto è stato fatto".

Non resta che aspettare la giornata di oggi, per capire se la questione sarà risolta in tempi rapidi o se i candidati andranno incontro a una grana che potrà avere ricadute effettive sulla partecipazione alle elezioni del 28 e 29 settembre.