Elezioni, la stoccata di Ercoli ai candidati: "Meno sei preparato e più fai carriera"

Nella campagna elettorale per le regionali entra a piedi pari Germano Ercoli (nella foto). Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook l’imprenditore civitanovese esprime un giudizio, abbastanza sprezzante, sulla politica. E, sebbene non faccia nomi, non è difficile intuire nelle sue parole una stoccata ai candidati civitanovesi in corsa per una poltrona a Palazzo Raffaello, tra questi il sindaco Fabrizio Ciarapica. A lui ha pensato chi ha letto l’incursione social del patron della Eurosuole.

Dopo una premessa in cui ricorda quanto sia difficile "iniziare la quarantanovesima stagione lavorativa perdurando grande incertezza a livello internazionale", sottolinea come siano necessarie "dosi enormi di coraggio e incoscienza per aprire tutti i giorni le porte a 300 dipendenti diretti, oltre gli esterni", rivendica "la serietà, la determinazione e la ‘tigna’ per vincere sui fattori contrari", e ribadisce come "per un privato non può essere diversamente, o gestisci produzione e finanza nel migliore dei modi o finisce che affondi", tira una bordata alla politica evidenziando come sia popolata da chi invece certe doti non le può esibire. Anzi. "Nella amministrazione pubblica – scrive – più casino fai, meno preparazione hai e più hai possibilità di fare carriera, forse anche di essere eletto in Regione. Cittadini state accorti, è ora ormai".

In coda il ‘veleno’ che non può non far pensare a Ciarapica (Forza Italia) e anche a Pierpaolo Borroni (Fratelli d’Italia) - i principali ‘cavalli del centro destra - protagonisti di una stagione amministrativa segnata dallo stop al progetto Cristallo, il supermercato a Costamartina in cui Ercoli aveva investito, lottizzazione bloccata dalla retromarcia del centro destra al voto consiliare.

Il post Facebook appare come il segnale della fine di un feeling con il sindaco, fors’anche di parte di quel mondo moderato dell’impresa civitanovese che - dicono i rumors politici - si starebbe riposizionando su Gianluca Pasqui, vice presidente per Forza Italia del consiglio regionale, del partito segretario provinciale e molto attivo a Civitanova in questi giorni per rosicchiare voti in casa a Ciarapica e staccarlo, come accadde cinque anni fa, nella corsa al consiglio regionale. Pare che anche Ercoli guardi a Pasqui come riferimento, dando l’addio al sindaco di Civitanova che nel 2020 aveva addirittura sponsorizzato come candidato alla presidenza della Regione Marche.

Lorena Cellini