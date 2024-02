Elezioni, le proposte di Giordani: "Serve un punto di aggregazione"

"Questo è il momento giusto per esprimere le nostre idee su quello che dovrà essere la città di Matelica da qui ai prossimi cinque anni". Ad affermarlo è Mirko Giordani, coordinatore provinciale dei giovani della Lega e commissario per la sezione Lega Giovani Matelica, che, in vista delle prossime elezioni amministrative, ha lanciato alcune proposte. "Purtroppo la città sta vivendo un periodo di fortissima apprensione per la salute del sindaco Massimo Baldini, a cui auguriamo una rapida guarigione, ma nel frattempo abbiamo incontrato il vicesindaco Denis Cingolani per un confronto. Infatti ho avuto modo di toccare con mano la qualità e la passione dei giovani che lavorano e investono per la cura delle loro campagne ed è giusto aiutarli, anche in momenti di socialità come la Trattorata. Così pure per i giovani è importante la riqualificazione dell’area ex campo sportivo e della vecchia stazione Agip come polo per attività ludiche, ma è altrettanto fondamentale riportare il divertimento sano a Matelica per evitare la fuga dei giovani sorpattutto con i rischi degli spostamenti del sabato sera".

m. p.