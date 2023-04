Elezioni, Marabini: "Non mi ricandido"

POTENZA PICENA

di Giorgio Giannaccini

"Quasi sicuramente non mi ricandiderò per la prossima tornata elettorale". Lo afferma, a Potenza Picena, il capogruppo di Civico 49 Edoardo Marabini, che nel 2019 era stato il candidato sindaco per il centrosinistra, in una coalizione nella quale rientrava anche il Pd. Insomma, prende sempre più piede l’ipotesi che alle elezioni amministrative del 2024 si profilerà uno scontro serrato a due, e cioè tra l’attuale sindaco Noemi Tartabini (appoggiata da Fratelli d’Italia per il mandato bis) e l’ex deputato Mario Morgoni (in quota Pd). Per prima cosa, Marabini parte da "alcune considerazioni personali, e cioè che rispetto al 2019 il mondo ha conosciuto cambiamenti epocali, dal Covid alla guerra in est Europa, fino all’inflazione – dice lui –. E per me, che ho sempre fatto del civismo la mia principale azione politica, occorre ridisegnare il proprio impegno e capire in cosa è opportuno attivarsi. Inoltre, penso sia necessario fare uno sforzo per riaccendere quelle energie che nella popolazione di Potenza Picena si sono svuotate". In tutto ciò, Marabini tira poi dritto al sodo: "Difficilmente sarò disponibile a ricandidarmi, sia come sindaco che come consigliere comunale". Allo stesso tempo, lui assicura che "non sarà un addio definitivo alla politica, ma rimodulerò il mio impegno senza mai rinunciare all’attivismo civico. Ed è chiaro che rimarrò nell’ambito della sinistra, che mi appartiene. Però non escludo di mettere a disposizione la mia esperienza politica, anche se ora siamo in un momento alquanto magmatico. Rimane, a livello personale, un giudizio decisamente pessimo su quanto fatto dall’attuale amministrazione comunale". Parole sibilline che fanno così pensare all’invito formulato, nei giorni scorsi, dal segretario locale del Pd Stefano Dall’Aglio, ossia "di creare una civica che raccolga tutti coloro che, come noi, non vedono di buon occhio l’operato dell’amministrazione", intorno alla possibile candidatura di Morgoni. D’altronde pure il capogruppo dei 5Stelle, Stefano Mezzasoma, che nel 2019 era uno dei tre candidati a sindaco, si è ultimamente avvicinato ai dem, organizzando diverse iniziative congiunte tra i due movimenti politici. E proprio Mezzasoma ha di recente elogiato Morgoni, definendolo come "una figura oggettivamente di grande spessore ed esperienza". I primi indizi, dunque, fanno pensare a una futura e ipotetica coalizione composta da Pd, 5Stelle e Civico 49, che farà da antagonista al sindaco uscente Tartabini.