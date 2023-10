Elezioni: Morgoni tra i residenti di Collebianco

Nuovo incontro pubblico tra il candidato sindaco del centrosinistra Mario Morgoni e gli abitanti di Potenza Picena. Domani, dalle 10 alle 12, l’ex parlamentare accompagnato dai membri del Pd locale farà tappa a Collebianco, per parlare e confrontarsi con più cittadini possibile. "Noi continuiamo a incontrare i cittadini – spiegano i Dem in un post Facebook -. Auguri a chi pensa che si possa andare dai cittadini soltanto per chiedere loro il voto ogni cinque anni. Per noi la politica è un’altra cosa, è cercare costantemente il dialogo e il confronto con la comunità. Non a caso il nostro progetto è incentrato su un nuovo patto tra amministratori e cittadini. Domani Morgoni e i promotori del progetto saranno nell’area a verde pubblico di Collebianco, Per raccogliere suggerimenti, critiche e proposte".