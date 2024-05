Elezioni, polemica accesa sul web

"La maggioranza viola la normativa pubblicizzando l’apertura di una struttura sportiva". "Dieci anni fa, le vostre foto al taglio del nastro di una Rsa". Si accende la polemica attorno al nuovo Skatepark, inaugurato dall’Amministrazione con le associazioni sportive. In una nota congiunta, i tre candidati sindaci alternativi alla maggioranza, Antonio Lazzarini (siAMO Montecosaro), Mikol Torretti (La Montecosaro che vogliamo) e Paola Pantanetti (Centrodestra unito) prendono di mira gli esponenti di ‘Progetto comune Montecosaro’, gruppo dell’aspirante prima cittadina e vicensindaca Lorella Cardinali. "A ridosso – si legge in un passaggio - delle elezioni dell’8 e 9 giugno, l’attuale Amministrazione ha proceduto con l’inaugurazione di una struttura sportiva pubblicizzandola, in contrasto alla normativa vigente e in spregio ai principi di lealtà e correttezza. Siamo amareggiati da un tale comportamento che offende non solo noi ma tutti i cittadini di Montecosaro". Lo scontro si consuma sulla pagina Facebook ‘Montecorriere’, dove ‘Progetto comune’ replica pubblicando gli scatti del 25 maggio 2014, quando al taglio del nastro di una Rsa gestita dal Gruppo Santo Stefano, partecipavano Giordano Marignani e Paola Castricini. A mettere la parola fine, è il gestore della pagina.

Francesco Rossetti