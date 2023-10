Elezioni, sfida iniziata a colpi di incontri pubblici

Continua a distanza la sfida elettorale tra il candidato sindaco del centrosinistra, l’ex parlamentare del Pd Mario Morgoni, e il sindaco uscente del centrodestra (tesserata con Fratelli d’Italia), Noemi Tartabini, in vista delle elezioni che ci saranno il prossimo anno a Potenza Picena. Tant’è che ieri mattina si sono susseguiti e sovrapposti due appuntamenti pubblici: il primo organizzato dall’amministrazione comunale, il secondo dalla coalizione che supporta Morgoni.

Alle nove, il sindaco Tartabini e la maggioranza hanno proceduto al taglio del nastro per la fine dei lavori di restauro dell’antica Fonte di Galiziano. Proprio il primo cittadino potentino ha voluto sottolineare l’importanza della valorizzazione del patrimonio storico e culturale, mentre il presidente della Fondazione Carima, Francesco Sabatucci, ha elogiato la qualità del restauro conservativo, definendolo "delicato e rispettoso del vissuto secolare che la fonte ci tramanda".

"Un lavoro meticoloso svolto dall’impresa edile Massimo Clementoni di Potenza Picena, su progetto dell’architetto Andrea Fratoni – ha precisato l’amministrazione comunale –. Il costo del restauro è stato di circa 67mila euro, di cui 20mila euro cofinanziati dalla Fondazione Carima, tramite l’Art Bonus". Nell’occasione la concittadina Elisabetta Menghini, la cui tesi di laurea in restauro architettonico è stata proprio sulle fonti storiche di Montesanto, ha ripercorso la secolare vita del manufatto. Invece alle 11, davanti a Porta Galiziano, Morgoni insieme con Stefano Dall’Aglio (segretario del Pd), Stefano Mezzasoma (capogruppo dei 5Stelle) e Richard Dernowski, si è incontrato con i cittadini del centro storico, senza lesinare critiche alla controparte.

"Porta Galiziano – ha sottolineato l’ex deputato – soffre di evidenti infiltrazioni d’acqua, che richiederebbero un intervento di manutenzione per evitare il degrado del monumento. Per il centro storico, occorre aprire subito un confronto con gli enti ecclesiastici e non solo (come nel caso dell’ex chiesa di San Francesco; ndr) per la valorizzazione di un patrimonio che è elemento costitutivo della nostra realtà. Lì possono nascere spazi, opportunità e strumenti di iniziativa, incontro e crescita della comunità, con uno sguardo a un settore come quello del turismo religioso". La conclusione è stata che "bisogna cominciare a ragionare in una logica che promuova una vera sinergia tra il turismo balneare e le peculiarità del centro storico".