Elezioni sindacali, la Cgil esulta: "Tutelare al meglio i diritti"

È stato premiato lo sforzo di partecipazione e democrazia del sindacato confederale e le battaglie che con coraggio continuiamo a portare avanti, con il solo obiettivo di tutelare al meglio i diritti dei lavoratori in un periodo storico molto difficile. I lavoratori hanno certamente voluto anche dare un importante segnale rispetto alle diverse posizioni assunte dalle sigle sindacali in merito agli ultimi rinnovi dei contratti nazionali.

È quanto scrivono la segreteria della Cgil provinciale, insieme con quelle della Funzione Pubblica (Fp) e della Flc (Federazione lavoratori della conoscenza) in merito agli esiti delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali nel pubblico impiego della provincia di Macerata.

La Cgil parla di un risultato storico. "Nel comparto Sanità, la Cgil si conferma primo sindacato nell’Ast di Macerata per la terza volta consecutiva, aumentando ampiamente i consensi rispetto alla precedente tornata elettorale del 2022. Nel comparto funzioni locali aumenta e consolida la rappresentanza in tutti gli Enti, tra cui spicca lo straordinario risultato nel comune di Macerata dove, per la prima volta, la Fp Cgil diventa la lista più votata. Importante affermazione come prima lista anche nell’ Apsp Ircr Macerata, Aato3, nelle Unioni Montane Monti Azzurri e Esino Potenza, e in tanti Comuni tra i quali Sarnano e Cingoli". Simile la tendenza nel comparto funzioni centrali.

"Nonostante il progressivo svuotamento degli Enti dovuto ai pensionamenti e alla mancanza di assunzioni degli ultimi anni, con il conseguente minor numero di seggi assegnati, la Fp Cgil è il primo sindacato all’Ispettorato del Lavoro, al Tribunale di Macerata, alla Procura della Repubblica, così come in Biblioteca e Archivio di Stato. Crescita della rappresentanza e generale consolidamento anche nelle Agenzie Fiscali, negli Enti Pubblici non economici e Ministeri. Nei settori della Conoscenza la Flc Cgil si afferma primo sindacato nelle Università di Camerino e Macerata, all’Accademia di Belle Arti e, nel risultato aggregato delle scuole della provincia, dove supera l’importante percentuale del 40% dei consensi, incrementando ovunque gli importanti risultati già conseguiti tre anni fa".