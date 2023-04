Elezioni studentesche, la soddisfazione di Azione Universitaria

Azione Universitaria Unimc esprime la sua gratitudine nei confronti degli studenti che hanno scelto di sostenere la lista alle ultime elezioni universitarie. Il gruppo esce da questa competizione consolidato. Sono stati eletti Philipp Sandroni al Dipartimento Giurisprudenza e al Consiglio del corso di laurea in Giurisprudenza e Gemma Acciarresi per il Dipartimento di Economia e al Consiglio del corso di studio della classe di Scienze economiche-aziendali e Finanza. Maria Delfina Gentili, eletta al Dipartimento di Studi umanistici e coordinatrice, ha dichiarato: "È stata una campagna elettorale intensa ed emozionante, in cui ognuno di noi ha dato il massimo, confrontandosi con gli studenti e con i componenti delle altre liste, con le quali nel complesso c’è stato un clima di correttezza e distensione. Siamo soddisfatti del lavoro svolto".