"Elezioni, Tartabini verso il bis"

"Carissimo Dall’Aglio, avevo già anticipato cosa stava facendo il candidato sindaco del centrodestra Noemi Tartabini. È questa la differenza tra i due candidati: il vostro va in giro a raccontare storielle e barzellette, il nostro va in giro a portare a casa i fatti. Ma secondo voi possiamo perdere tempo e soldi per stare dietro al duo Morgoni-Dall’Aglio e alle sue frustrazioni? Ci vogliono i fatti e non le chiacchiere da bar". Con questo post alquanto polemico sui social Celestino Faraci, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, sembra uscire finalmente allo scoperto su chi sarà il candidato sindaco del centrodestra a Potenza Picena, e cioè il primo cittadino uscente Noemi Tartabini.

Il commento di Faraci è apparso l’altro giorno su Facebook ed era indirizzato al segretario del Pd Stefano Dall’Aglio, che da tempo invitava lo schieramento opposto a scoprire le carte, visto che il centrosinistra ha già annunciato da mesi la candidatura dell’ex parlamentare Mario Morgoni per le elezioni del 2024. Rimane da capire se le frasi scritte da Faraci siano o no l’ennesima provocazione in questo inizio di campagna elettorale, anche se diverse voci che circolavano in città davano ormai certa la candidatura bis della Tartabini. Fatto sta che intanto il Pd è tornato alla carica, facendo nuovamente polemica sui nove progetti di rigenerazione urbana, previsti in paese.

"Le difficoltà della giunta nella programmazione delle opere pubbliche riemergono inesorabilmente – è l’affondo della consigliera dei Dem, Simona Galiè –. Per gli interventi di rigenerazione urbana (finanziati dal Pnrr), nonostante la proroga di ben cinque mesi già concessa dal Ministero dell’Interno al Comune, non sarà rispettato neanche il termine del 31 dicembre per la sottoscrizione dei contratti di appalto dei lavori. Nella prima metà di dicembre sono state attribuite alla Stazione unica appaltante di Macerata le procedure per l’affidamento dei lavori di recupero dell’edificio ex Florida, ex scuola elementare in piazza Douhet, realizzazione di parcheggio e percorsi ciclabili di connessione urbana, riqualificazione di piazza Matteotti e restauro della Torre civica".

Tuttavia, sottolinea ancora Galiè, "le gare in stabiliscono termini per la presentazione delle offerte, da parte delle imprese interessate, tra il 10 e il 16 gennaio. Solo successivamente potranno essere sottoscritti i contratti di appalto. Tutti i tempi sono stati sforati".