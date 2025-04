Elezioni universitarie, Officina fa il pieno di voti

La lista Officina universitaria si conferma la più votata alle elezioni studentesche di Unimc. I posti da assegnare ai rappresentanti sono tre in senato accademico, due nel consiglio d’amministrazione, quindici per il consiglio degli studenti e due per lo sport. Gli altri riguardano i dipartimenti e i corsi di studio. Per la terza volta, tutte le operazioni, dal voto agli scrutini, si sono svolte online tramite il sistema del consorzio interuniversitario Cineca, che gli uffici dell’ateneo hanno implementato con la banca dati degli iscritti, assicurando la regolare autenticazione dei votanti.

L’affluenza è stata mediamente del 21,03%, con un leggero calo rispetto a due anni fa quando l’affluenza si attestava al 22,59%, comunque superiore a quanto le elezioni avvenivano in presenza. In generale, sommando i voti ottenuti dalle singole liste in tutti gli organi di rappresentanza, la lista più votata risulta essere quella di Officina, che ha distaccato di molti voti le altre concorrenti, seguita, nell’ordine, da Azione universitaria, Obiettivo studenti e Sum, studenti universitari nelle Marche. Nello specifico, Officina è stata la più votata per senato accademico, consiglio di amministrazione, consiglio degli studenti e comitato per lo sport universitario. A livello di dipartimenti, invece, vi è un parimerito fra Sum e Officina a Economia e diritto; a giurisprudenza, invece, vince la conta dei voti Officina seguita da Azione, Obiettivo e Sum; a Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo fa il pieno di voti Officina, seguita a lunga distanza da Obiettivo; anche a Studi umanistici troviamo prima Officina e poi Obiettivo; infine, a Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, si riconferma prima Officina e Azione al secondo posto.

Lo spoglio automatizzato dei voti è stato trasmesso in diretta online sul canale Youtube dell’Ateneo per garantire la massima trasparenza. Per conoscere l’esatta attribuzione dei seggi bisognerà attendere il decreto formale, che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Lorenzo Fava