Eliambulanza riparata nella notte

Dopo un lavoro di manutenzione fino a notte fonda, l’eliambulanza è stata riparata e lo stadio della Vittoria di Tolentino è tornato ad essere nuovamente fruibile per tutte le attività sportive. Mercoledì mattina l’impianto era stato chiuso in quanto l’elicottero, arrivato a Tolentino per un incidente domestico avvenuto a Belforte (un 26enne si era ferito mentre usava la fiamma ossidrica), non era riuscito a ripartire per il guasto elettrico che bloccava uno dei motori. L’elicottero era rimasto a terra e il paziente era stato portato all’ospedale di Torrette in ambulanza. Il vicesindaco Alessia Pupo ci tiene a ringraziare tutto il personale e i piloti della società Babcock che svolge il servizio di elisoccorso per conto di Ospedali Riuniti delle Marche. "Tutto il team – ha detto – ha lavorato per diverse ore per rendere di nuovo operativa l’eliambulanza affinché assicuri il suo prezioso servizio di soccorso".