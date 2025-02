Eliambulanza sorvola la città. Test per una nuova aviosuperficie

Mattinata movimentata ieri a Recanati, con un’eliambulanza che ha sorvolato la città, destando la curiosità (e qualche preoccupazione) tra i cittadini. Nessuna emergenza, però: si trattava semplicemente di test per individuare il punto migliore per una nuova aviosuperficie dedicata ai soccorso sanitario.

Le simulazioni di atterraggio hanno coinvolto dieci siti ritenuti potenzialmente idonei, ma dopo una prima selezione, ne sono rimasti cinque in corsa: via Cossio unica area pubblica, via Nina nei pressi del Castello Malleus, via Offagna e due aree nella zona del quartiere Le Grazie. Tutte aree quest’ultime tutte private e quindi ci sarà bisogno di una intesa con il proprietario.

L’obiettivo? Creare un’area attrezzata per le emergenze, riducendo i tempi di intervento e migliorando l’efficienza dei soccorsi. Un progetto che potrebbe fare la differenza nei momenti critici, garantendo un servizio sanitario più rapido e capillare per i cittadini di Recanati e dintorni.

Le autorità, in collaborazione con gli enti sanitari e le squadre di soccorso, stanno valutando ogni dettaglio per scegliere il sito più strategico. Insomma, niente panico per gli elicotteri in volo: a Recanati si lavora per un futuro più sicuro.