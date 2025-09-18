’Elle’ in omaggio con il Carlino. Domani moda, scuola e lavoro

Domani solo per i nostri lettori in regalo con il Resto del Carlino ci sarà il nuovo numero di ’Elle Italia’. Si tratta di un numero che esplora il nuovo volto del countryside chic: un’eleganza rilassata che incontra la natura, tra tessuti morbidi, dettagli sofisticati e suggestioni senza tempo. A seguire, un’immersione nel mondo del denim, reinterpretato tra desideri pop e look imprevedibili che raccontano la libertà dello stile.

Accanto alla moda spazio alle storie di tre donne che stanno riscrivendo le regole di scuola, salute e lavoro, portando idee visionarie per affrontare il cambiamento. E ancora: un’inchiesta per capire a che punto siamo con il gender gap in cucina e uno spazio beauty dedicato al tema delle rughe per imparare a viverle, non solo a combatterle. Dopo il numero di vernerdì scorso dedicato al grande stilista Giorgio Armani scomparso il 4 settembre, ecco una nuova edizione della rivista che si potrà avere in omaggio con l’acquisto del nostro quotidiano.

Dai look delle star ai trend di stagione, passando per le guide allo shopping. La moda di Elle è approfondimento, inchiesta e attualità, riscoperta dei classici che hanno fatto la storia e aggiornamenti in tempo reale sui trend virali che conquistano la Gen Z. Passando poi per l’attualità di Elle che affronta il mondo con uno sguardo femminile e un occhio sempre attento alle questioni sociali, in perfetto equilibrio tra leggerezza e serietà.