Elle in regalo con il Carlino. Domani un numero speciale

Domani solo per i nostri lettori in regalo con il Resto del Carlino ci sarà il nuovo numero di ’Elle Italia’. Un numero speciale che inaugura la Milano Fashion Week con tutta l’energia e l’eleganza di The Fashion Issue. Elle celebra la moda con tre cover d’autore che hanno come protagonista la top model Aylah Peterson, ritratta da Giampaolo Sgura e vestita dalla visione creativa di Lorenzo Posocco, in una maxi storia che racconta i codici del presente e del futuro dello stile.

Accanto al servizio moda e all’intervista esclusiva con Aylah Peterson, uno sguardo alle tendenze chiave della stagione: dalle giacche over che ridefiniscono le proporzioni, alle cinture che diventano protagoniste del look, fino al fenomeno sempre più influente della moda second hand. Spazio anche alla bellezza con i vincitori degli Elle Beauty Awards 2025, per scoprire i cosmetici più amati e desiderati dell’anno.

Un numero che è insieme ispirazione, osservatorio e celebrazione del potere trasformativo della moda. Dopo il numero di venerdì scorso dedicato al nuovo volto del countryside chic, ecco una nuova edizione della rivista che si potrà avere in omaggio con l’acquisto del nostro quotidiano. Dai look delle star ai trend di stagione, passando per le guide allo shopping. La moda di Elle è approfondimento, inchiesta e attualità, riscoperta dei classici che hanno fatto la storia e aggiornamenti in tempo reale sui trend virali che conquistano la Gen Z.

Passando poi per l’attualità di Elle che affronta il mondo con uno sguardo femminile e un occhio sempre attento alle questioni sociali, in perfetto equilibrio tra leggerezza e serietà. Dunque, appuntamento domani in edicola con il nuovo numero di Elle in regalo per i lettori del Carlino.