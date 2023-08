Emanuela Aureli e Jovanotti Fortunati Si accende la festa per San Marone

Musica e divertimento per festeggiare il patrono di Civitanova, San Marone. L’Azienda dei Teatri e il Comune hanno organizzato per oggi, nella città alta, il San Marone Show. Sul palco Emanuela Aureli, che porterà in città il suo "Mamma ho perso… l’Aureli", e le note dei Jovanotti Fortunati (tribute band di Lorenzo Cherubini). Lo spettacolo, a ingresso libero, inizierà alle 21.30 in piazza della Libertà. Apriranno la serata i Jovanotti Fortunati, band marchigiana che rappresenta uno dei tributi a Jovanotti più applauditi ed amati d’Italia. Emanuela Aureli presenta invece il suo one woman show, mettendo in scena i personaggi con i quali si è fatta conoscere al grande pubblico. Informazioni allo 0733-812936 o via mail [email protected].