Emanuela Zambataro nuova direttrice dell’Inps regionale

Cambio al vertice alla direzione regionale Inps. Al posto di Antonello Crudo, da ieri ha preso servizio Emanuela Zambataro. Riminese, laureata in giurisprudenza, con una specializzazione post universitaria in relazioni industriali e del lavoro, la neodirettrice lavora all’Inps dal 1990. Approda alla conduzione delle Marche dopo aver ricoperto diversi incarichi in Lombardia, in Emilia Romagna e nell’ultimo triennio come direttrice regionale del Piemonte. "Mi auguro – ha dichiarato Zambataro – di poter mettere a frutto l’esperienza maturata, promuovendo un ascolto attivo e propositivo del territorio".