Emanuele Bizzarri dirige la Form

Il maestro Emanuele Bizzarri torna nuovamente a dirigere la FORM (Orchestra Filarmonica Marchigiana) in occasione del progetto regionale “Le vie di San Francesco nelle Marche”, 7 grandi appuntamenti musicali ideati dalla stessa Orchestra per sottolineare il rapporto tra il Santo e la musica. Il primo degli appuntamenti è in programma oggi al teatro ’La nuova Fenice’ di Osimo. Il prossimo appuntamento di Bizzarri a Civitanova avrà luogo il 21 dicembre a Civitanova, in occasione del Concerto di Natale, alla direzione dell’orchestra Rossini, coro e solisti. Con Emanuele, continua la storia della famiglia Bizzarri con la musica. Grandi, infatti, sono stati il nonno Antonio, che la musica ha insegnato a tutti i giovani del territorio,¸ e il padre Bruno, tuttora docente di Conservatorio.