Genga (Ancona), 28 agosto 2019 - Il frate arrampicatore scivola mentre fa free climbing sulla parete verticale a ridosso del santuario Madonna della Grotta di Genga con la corda che si incastra tra le gambe. Un volo di circa due metri da cui fortunatamente se l’è cavata con conseguenze piuttosto circoscritte il 49enne Emanuele Marziali - originario di Ponzano di Fermo, ma da tempo in monastero a Macerata - che ieri mattina aveva raggiunto la località gengarina insieme a un amico di Ancona. Dopo i primi soccorsi prestati sul posto da un vigile del fuoco fuori servizio, anch’egli impegnato nell’arrampicata a pochi metri di distanza, e dai pompieri della vicina Fabriano, gli operatori dell’eliambulanza si sono calati con il verricello per il recupero e le altre cure dell’ex missionario in Africa che è sempre rimasto cosciente, e poi ha anche ripreso a camminare. Poi il trasporto per accertamenti all’ospedale Profili di Fabriano, dove il quadro clinico è sembrato abbastanza rassicurante, al di là di qualche ferita al volto ed escoriazioni alle gambe.

«Si trovava a circa cinque metri di altezza» racconta l’amico anconetano. Un paio di metri più sotto è stato proprio il compagno a tamponare la scivolata e ad allertare i soccorsi. I due erano lì dal primo mattino e stavano ormai concludendo la sessione di allenamento che avrebbe appunto dovuto terminare qualche decina di minuti più tardi. «Sto bene, mi hanno subito dimesso e sono potuto tornare in monastero», racconta al Carlino il frate. «È andata bene, ho solo due punti di sutura al viso per una ferita. Sono stati momenti un po’ concitati per la corda impigliate tra le gambe, ma nessuno ha perso la calma. Volevo andare io stesso in ospedale, poi il pompiere che stava scalando anche lui la parete ha allertato i soccorsi, subito arrivati, consigliando di non muovermi, prima di effettuare tutti gli accertamenti del caso. La Tac, comunque, ha escluso ogni tipo di problema alla».

Un lieto fine della disavventura mattutina che spinge il monaco rampichino a non abbandonare la sua passione per la verticalità. «Ormai da tre anni quasi una volta a settimana pratico questo sport, soprattutto proprio nella zona della Gola di Frasassi. Quanto accaduto va sicuramente preso come una lezione per essere in futuro più prudente e fare le cose in modo graduale senza sopravvalutarsi. Stavolta non indossavo il caschetto protettivo, le prossime non sarà più così. In ogni caso tornerò ad arrampicarmi appena avrò il via libera dei medici, usando le giuste accortezze perché non si finisce mai di imparare»