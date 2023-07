Embolia polmonare, intervento in extremis a Macerata: "Così abbiamo salvato una paziente intubata"

Macerata, 4 luglio 2023 – “Nei giorni scorsi una donna, avanti con gli anni, è arrivata da noi intubata, a causa di una embolia polmonare. Siamo intervenuti con una trombectomia, vale a dire la rimozione dei trombi in modo meccanico, metodica che – tra l’altro – protegge da eventuali complicanze. Ora i suoi parametri sono tornati sostanzialmente normali".

Salvatore Alborino, direttore della Radiologia interventistica dell’ospedale di Macerata, si schermisce: "Non sono persona da social media. È un mio difetto", dice. Eppure il suo lavoro quotidiano va evidenziato, visto che riguarda le patologie cardiovascolari (e quelle ad esse connesse) ancora oggi prima causa di morte, in forte crescita anche a causa di disordinati stili di vita.

È un fronte sempre aperto e su cui continuamente ci si confronta. "Una settimana fa ero a Milano per un incontro ai massimi livelli al Policlinico proprio per discutere le ultime frontiere sulle terapie per l’embolia, patologia talvolta sottostimata. Eppure in fase acuta può essere mortale e quando è cronica crea una pericolosa ipertensione polmonare. In certi casi agire con terapie anticoagulanti è molto rischioso. Meglio rimuovere i trombi meccanicamente, come ci consentono di fare le più recenti tecnologie".

Ma, come "palombari" che entrano nel nostro apparato circolatorio e nei meandri del corpo, Alborino e i suoi collaboratori vanno a cercare le occlusioni ovunque si nascondano. "L’attività vascolare è molto intensa (arterie, carotidi, ecc.) con frequenti agioplastiche e installazione di stent. Ma operiamo ad ampio raggio e in virtuosa collaborazione con tanti reparti e diversi ospedali (Civitanova, Fermo, San Benedetto e altri). Penso alla Medicina di Macerata, guidata da un ottimo professionista come il dottor Catalini, che è anche angiologo, ma anche a Nefrologia, Urologia e Oncologia. Rilevante il rapporto con la Medicina Nucleare, che è punto di riferimento importante per le patologie della tiroide: siamo in grado di trattare i noduli benigni con le microonde, metodica mininvasiva che evita il ricorso alla chirurgia". Stesso metodo per trattare certi tipi di fibromi uterini. In questo modo non ci sono solo vantaggi diretti per i pazienti, ma anche per tutta l’organizzazione sanitaria, visto che si libera più spazio in sala operatoria per gli interventi più complessi. I numeri parlano chiaro: la Radiologia interventistica di Macerata è in fortissima crescita, tanto da sfiorare i quattromila interventi l’anno, mentre segue e monitora circa 2.500 pazienti. "Ma questo – sottolinea Alborino – anche perché si tratta di un servizio "trasversale", imprescindibile per un ospedale Dea di secondo livello, dove deve essere garantito 24 ore su 24. Voglio ricordare che quando Benedetto XVI, Papa Ratzinger, venne a Loreto, l’organizzazione chiese la presenza e disponibilità della Radiologia interventistica, ritenuta – evidentemente – fondamentale". Alborino non parla mai di se stesso: ma è chiaro che risultati del genere non sarebbero possibili senza una professionalità riconosciuta. "Nelle Marche ci sono diversi gruppi che in questo ambito lavorano insieme, è una caratteristica che non si riscontra in altre regioni", continua a schermirsi.