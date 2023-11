Eme Thomas Vox: festeggiati i 40 anni di attività Ex campione del mondo moto 500, Franco Uncini, e Enry, ex pilota formula 3, si sono riuniti a Civitanova per celebrare i 40 anni della Eme Thomas Vox. Una sessantina di persone hanno partecipato alla conviviale, rivivendo sensazioni di crescita economica, occupazione e tecnologia.