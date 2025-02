"Emendamento di FdI toglie 90 milioni alla ricostruzione: decisione assurda"

"Un emendamento di Fdi sottrae 90 milioni di euro ai fondi per la ricostruzione pubblica del cratere del sisma 2016". Questo l’allarme lanciato dal senatore marchigiano del Partito Democratico Francesco Verducci. "Chiediamo che vengano immediatamente reintegrati i 90 milioni di euro del cratere 2016: subito, non in un ipotetico 2027 – ha incalzato Verducci nell’aula di Palazzo Madama –. Il fatto che dei fondi vengano destinati ad un’altra emergenza, quella dei terremoti del 2022 e del 2023, è un fatto importante e noi lo chiediamo da due anni con i nostri emendamenti; tuttavia, e` inaccettabile che vengano utilizzati i fondi destinati ad un altro cratere. Già da tempo il Governo sarebbe dovuto intervenire a sostegno dei cittadini". Verducci ha affrontato anche il tema delle aree interne su cui "c’è un ritardo gigantesco del governo Meloni. Questo è il governo che ha tolto la zona franca urbana dall’area del cratere, che ha cancellato il sisma bonus, che continua a ignorare la richiesta di una decontribuzione per il lavoro e per le imprese dei territori su cui insiste il cratere. Interi distretti legati alla filiera della moda e del made in Italy, come quelli delle calzature e del cappello, vivono una crisi durissima. Ma il governo è completamente assente. La Beko di Comunanza rischia di chiudere e sono a rischio centinaia di lavoratori e di famiglie, un indotto vitale per i territori colpiti dal sisma del 2016. E il governo che fa? Toglie 90 milioni dalla ricostruzione. Chiediamo che si apra in Parlamento con urgenza una sessione di lavoro per una strategia per le aree interne".