Emendamento sulla Bolkestein per farla slittare

Bolkestein, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri deposita un emendamento al decreto Mille proroghe per chiedere il rinvio di due anni delle gare che mettono all’asta le concessioni balneari, come prevede la direttiva europea. "Forza Italia – dichiara Jessica Marcozzi, capogruppo regionale – è in prima linea con i fatti e non a parole per tutelare gli operatori balneari, categoria che va tutelata in ogni sede. Una battaglia che vogliamo vincere ad ogni costo". ll gruppo parlamentare azzurro rivendica "i contatti quotidiani con le principali associazioni delle imprese balneari perché riteniamo fondamentale trovare una soluzione definitiva che tuteli le imprese". L’emendamento prevede un rinvio che per Forza Italia "è un tempo congruo per mappare la reale situazione delle nostre coste superando la Bolkestein e le impuntature di una Europa che non tiene conto della specificità delle nostre spiagge e aziende". Ringrazia il senatore Gasparri anche il consigliere regionale di RinasciMarche, Luca Santarelli.