Emergency accoglie Maccaroni: "Una nave per aiutare i migranti"

di Francesco Rossetti

Una sala gremita in ogni ordine di posto ha ascoltato le parole di Roberto Maccaroni, infermiere, autore del libro ‘Prometto che ritorno’, responsabile sanitario della nave ’Life support’ di Emergency. Al bar Cinciallegra, invitato dal gruppo ‘Emergency’ di Macerata e introdotto dalle domande della volontaria Giovanna Ciarlantini, Maccaroni ha fornito dettagli circa le attività di ricerca e soccorso a bordo della nave, utilizzata per portare in salvo i migranti della rotta mediterranea: "L’imbarcazione ha un ponte di poppa con la stiva, che permette ai naufraghi di stazionare in un ambiente chiuso, al riparo dalle intemperie, con acqua calda, bagni e servizi vari. E poi ha una grande manovrabilità, che ci permette di arrivare a circa mezzo miglio dall’imbarcazione in difficoltà. L’equipaggio è composto da 28 persone. Può imbarcare fino a 175 naufraghi". Al fianco della clinical director Michela Paschetto, Maccaroni ha anche illustrato come avvengono i salvataggi, fugando sospetti: "Prima di procedere diamo subito comunicazione alle autorità, ma finora non abbiamo mai ricevuto una risposta. Così ci avviamo nella zona Sar. Altre volte, sono le stesse autorità a chiederci di intervenire". Al convegno presenti la consigliera comunale Mirella Paglialunga ed Elisabetta Giorgini di ‘Dipende da noi’.