Emergency insieme a Maccaroni, l’infermiere degli aiuti umanitari

Oggi, alle 18.30, al bar "la Cinciallegra" di Civitanova, appuntamento con Roberto Maccaroni, responsabile sanitario della nave "Life support" di Emergency, che racconterà la sua esperienza in mare. Maccaroni, infermiere, lavora con l’associazione umanitaria Emergerncy da tempo e ha preso parte a molte missioni umanitarie, come Libia, Sudan, Afghanistan, Sierra Leone e Yemen. Da dicembre ha ricevuto l’incarico di leadership e sta prestando servizio nelle missioni di ricerca e soccorso in mare a bordo della nave "Life support" che ha finora portato in salvo più di 400 persone nei porti di Livorno, Civitavecchia e Brindisi dopo l’attraverso del Mediterraneo e i rischi che porta, con conseguenze dramamtiche come nel caso di Cutro. Con l’imbarcazione "Life support" Emergency sta realizzando il progetto del suo fondatore Gino Strada, ovvero salvaguardare il diritto alla vita di tutti coloro che si trovano in situazioni di precarietà e difficoltà. In suo ricordo sui bordi della nave è riportata una sua frase: "I diritti sono di tutti, altrimenti chiamateli privilegi". Alle 20.30, dopo l’incontro con Maccaroni, Emergency della provincia di Macerata ha organizzato una cena al costo di 20 euro, di cui cinque saranno devoluti alla Onlus. Info e prenotazioni 336.636364.