Emergenza asfalti, il piano dell’amministrazione

Nel pieno dell’emergenza asfalti, con strade piene di buche, la giunta cerca di mettere toppe e ha approvato il rifacimento del manto stradale in contrada Piane Chienti, nel quartiere di Santa Maria Apparente, in tre tratti che vanno dalla Strada della Chiusa n. 1, con inizio dal passaggio a livello, alla Strada del Vallato. Per eseguire le opere occorreranno 45 giorni dalla data di consegna dei lavori. Il costo ammonta a 195.000 euro. Previsto anche il rifacimento dell’asfalto e l’ampliamento dei marciapiedi di via Zara. L’Atac si occuperà prima della sistemazione dei sottoservizi e della rete idrica, mentre il Comune predisporrà il progetto per la demolizione dei marciapiedi attuali e per il loro rifacimento. Costo dell’opera 185 mila euro. Per l’esecuzione dei lavori si stima una durata di 120 giorni. Inoltre, in questi giorni ripristinata la viabilità in via Giusti, dove sono stati sistemati i marciapiedi. Infine, la giunta ha stanziato 30 mila euro per intervenire sugli asfalti più rovinati per garantire un adeguato standard di sicurezza. "L’amministrazione prosegue la programmazione degli interventi per la sistemazione di strade – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Ermanno Carassai - cui potremo dare seguito dopo l’approvazione del bilancio e che ci consentirà di approntare progetti anche per corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto".