"Nelle Marche solo a un bambino su quattro è garantito il diritto di frequentare un asilo nido: è una vera e propria emergenza". Lo denuncia la Cgil Marche, elaborando gli ultimi dati Istat. In regione ci sono 29.447 bambini e bambine da 0 a 2 anni, ma i posti in asili nido, micro nidi o sezioni primavera, pubblici o privati, sono solo 8.697. Solo il 27,7 per cento, poco più di un bambino su quattro, può usufruirne, mentre ben 20.750 bambini restano fuori. "Uno scenario preoccupante – ribadisce la Cgil Marche –, perché gli asili nido rappresentano una fondamentale occasione educativa e di socialità e devono essere garantiti a tutti. Il governo ha posto il tema degli asili nido come prioritario destinando 4,6 miliardi al Piano per asili nido, scuole dell’infanzia e servizi educativi per potenziare l’offerta di 260mila posti in Italia: un’occasione da non perdere per ridurre i costi a carico delle famiglie e favorire l’occupazione femminile", dichiarano Daniela Barbaresi, segretaria generale Cgil Marche, e Rossella Marinucci, segretaria regionale, responsabile delle politiche di welfare.

