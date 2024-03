Emergenza buche sulle strade: "Ruota spaccata, un disastro"

È diventata un’emergenza seria in tutti i quartieri il problema dell’asfalto dissestato in questa situazione si comincia a non comprendere perché il Comune, che viaggia costantemente con 22 milioni di euro in cassa non riesca a programmare lavori di sistemazione. Nonostante da mesi fiocchino le segnalazioni da parte cittadini, sono pochi rispetto alla quantità di buche che si aprono nulla si muove. I social sono allora diventati la bacheca su cui si concentra lo sfogo e c’è chi lamenta di aver rotto le gomme dell’auto e addirittura fotografa il cratere galeotto mentre, con tanto di righello, misura le dimensioni della buca che si è aperta.

"Ecco – scrive Roberta Bizzarri –, il mio pomeriggio alternativo: in via D’Annunzio mentre passo con l’auto si stacca un pezzo di asfalto e la mia ruota posteriore sinistra si spacca. Invece dei cuori di San Valentino o la ‘bella’ per il Carnevale dovremmo pensare alle strade che sono un disastro. Che ne dice sindaco Fabrizio Ciarapica ?".

Ma anche da via Malaspina arrivano immagini di una situazione limite. Intanto continuano a rimanere in condizioni inaccettabili corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto e nonostante nel bilancio 2024, pure approvato nei tempi previsti dal Comune, per queste due strade siano previsti interventi all’asfalto ma ancora non si vedono cantieri aperti.

Al di là di alcuni lavori, ampiamente programmati, come quello intorno alla rotatoria di Santa Maria Apparente (tra via San Costantino e la provinciale 485) o quello effettuato prima alla rotatoria di San Marone e al rifacimento a Civitanova Alta di piazzale Corridoni con un tratto della zona del Pincio, tutto il resto è fermo e gli automobilisti sono costretti alle gimcane per evitare le buche e i danni alle macchine