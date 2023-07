Emergenza caldo: Assistenza domiciliare a Tolentino fino al 31 agosto

Da oggi fino al prossimo 31 agosto l’Ast Azienda sanitaria territoriale ha organizzato un turno di Unità di continuità assistenziale (Uca) per l’assistenza domiciliare con sede a Tolentino. Si trova all’ex ambulatorio Usca-Covid e sarà aperto tutti i giorni a partire dalle 10 alle 18. Un servizio per fronteggiare l’emergenza caldo in questa estate ad alte temperature e gli effetti sulla salute dei cittadini, in base a quanto disposto dalla direzione dell’Ast di Macerata, a seguito degli incontri effettuati con il direttore del dipartimento di emergenza, del servizio 118, dei direttori di distretto e della direzione medica ospedaliera.

"I direttori di distretto – spiega l’ente in una nota diffusa ai cittadini – garantiranno un’attenzione costante sulle strutture territoriali come le rsa (residenze sanitarie assistenziali), gli ospedali di comunità e le rp (residenze protette) con particolare attenzione alla climatizzazione delle stanze".