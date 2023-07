Emergenza caldo, attivato il Centro operativo comunale

Per fronteggiare le ondate di calore, a Civitanova è stato attivato il Coc (Centro operativo comunale), all’interno del municipio di piazza XX Settembre. I numeri da chiamare, in caso di emergenze, sono lo 0733.8221 e quello del Comando di polizia municipale 0733.813767. "L’attivazione – fa sapere il sindaco Fabrizio Ciarapica – si è resa necessaria viste le alte temperature che non accennano a diminuire, mettendo a rischio le persone, specie gli anziani e i più fragili". Il Comune invita poi tutta la cittadinanza a tenere comportamenti precauzionali: indossare un abbigliamento leggero, rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro, fare bagni e docce con acqua tiepida, bagnarsi viso e braccia con acqua fresca ed evitare uscire di casa dalle 11 alle 18. Gli altri numeri utili in caso di emergenza: 0733.823990 per la guardia medica dell’ospedale di Civitanova Alta. Mentre per le sei sedi della farmcia comunale: 0733.773203 (via Alighieri), 0733.814207 (via Indipendenza), 0733812413 (via Mandela), 0733.898513 (via Pellico), 0733.816488 (via Ginocchi), 0733.829014 (via Einaudi). Inoltre, domani fino al 31 agosto, il centro sociale per anziani di via Carnia metterà a disposizione di coloro che ne faranno richiesta (minimo tre persone) un servizio di trasporto, eccetto la domenica, andata e ritorno dalla propria residenza. Per info: 0733.770639 o 329.4746482.