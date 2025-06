"Emergenza casa. Servono risposte per i più deboli"

"Sfratti ed emergenza casa sono drammi sociali che necessitano di risposte concrete, non si può più attendere". La Cisl e il Sicet, Sindacato inquilini casa e territorio, evidenziano che "è ormai opinione condivisa tra sindacati e associazioni dei proprietari che la questione abitativa sia una delle principali componenti della nuova povertà". Per il sindacato si tratta di "una condizione che rende impossibile condurre una vita dignitosa. I nuclei familiari che abitano in affitto risultano i più esposti alla povertà assoluta".

"Denunciamo da tempo l’inadeguatezza della normativa che protegge poco gli inquilini e non premia i locatori onesti – sottolineano dal Sicet –, l’esistenza di contratti fittizi o pratiche elusive, come i contratti di comodato gratuito o i brevi rinnovi annuali suggeriti da alcune agenzie alimentano una spirale di insicurezza. A ciò si aggiungono ritardi e criticità nei bandi per l’assegnazione degli alloggi popolari, come accaduto a Civitanova ultimo bando nel 2018) o a Porto Recanati, dove un bando scaduto ad aprile 2025 ha introdotto un requisito di residenza di 5 anni dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, escludendo ingiustamente numerosi nuclei familiaria.

A Macerata è stato avviato un progetto concreto con quattro alloggi destinati al Housing first e due per persone con disabilità. Ma questi interventi, seppur meritori, non bastano – rilanciano Cisl e Sicet –, riteniamo che senza un confronto tra istituzioni, organizzazioni sociali, sindacati degli inquilini e associazioni dei proprietari la situazione sia destinata a peggiorare. Serve un piano condiviso che, oltre alle soluzioni abitative, punti alla costruzione di comunità più partecipative, dove la vulnerabilità non sia lasciata all’indifferenza ma diventi responsabilità comune".