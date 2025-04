Emergenza femminicidi: "La giustizia non basta. Educhiamo al rispetto"

"Non possiamo più parlare di fenomeno: i femminicidi sono un’emergenza su cui è necessario riflettere per capire cosa non stia funzionando nella nostra società. La risposta giudiziaria da sola non basta". Il prefetto Isabella Fusiello lancia l’allarme su un tema sempre più preoccupante e su cui è particolarmente sensibile. E chiede un approccio diverso che parta dalle scuole e dalle famiglie, dall’educazione e dalla cultura.

"Una cosa mi preoccupa molto. Questi reati fino a qualche tempo fa riguardavano per lo più persone adulte, quando in una coppia consolidata la donna decideva di interrompere il rapporto senza il consenso dell’uomo, e questo esplodeva in una rabbia distruttiva. Oggi invece le vittime sono giovanissime e giovanissimi gli autori dei reati. Penso a Sara Campanella e Ilaria Sula, 22enni studentesse universitarie uccise in maniera brutale, una addirittura in casa dell’ex fidanzato. Nonostante il legislatore abbia previsto pene fino all’ergastolo per questi reati, accadono fatti del genere: vuol dire che la risposta penale da sola non è sufficiente".

Come si può intervenire?

"Bisogna agire sul piano psicologico, culturale, sociale. I ragazzi non hanno la percezione delle conseguenze che derivano da atti di questo genere, non capiscono che la loro vita è finita e che queste vicende coinvolgono più famiglie. Bisogna agire in maniera diversa, sul piano culturale e sociale. Bisogna lavorare nelle scuole, dare a un ragazzo che cresce i giusti strumenti, senza aspettare che i reati vengano commessi".

Ci sono segnali che si possono cogliere?

"Secondo me non è possibile che una persona commetta un reato simile di punto in bianco, ma spesso nelle famiglie si minimizzano situazioni preoccupanti. È capitato che un ragazzo abbia pubblicato delle storie sui social riguardanti una ragazza, inventando una serie di situazioni senza che lei ne sapesse nulla. Non sono casi da sottovalutare. L’ammonimento è molto efficace: si convoca il soggetto in caserma e gli si intima di interrompere i comportamenti molesti, e si capisce anche con chi si ha a che fare. Una persona normale si blocca subito, se invece c’è un’attrazione irrefrenabile scatta l’arresto. Chi ha problemi non si ferma, pensa che quella donna debba essere sua. Sottovalutare o tacere è un errore. Ma anche la famiglia è in difficoltà, i genitori lavorano e tornano a casa appesantiti dagli impegni e dal senso di colpa che porta a dire solo sì ai figli, che invece hanno bisogno dei no. Poi c’è il discorso dei social, dove si creano gruppi al cui interno ci si convince di poter dire e fare tutto quello che si vuole".

Lei è favorevole all’educazione sentimentale a scuola?

"Sì. È necessario partire dalla cultura per tornare ad avere l’empatia, che porta a provare orrore nel provocare dolore a qualcuno. Foscolo, Manzoni o Leopardi possono insegnare moltissimo, formando la personalità dello studente. Io sono a disposizione per incontrare gli studenti delle superiori e delle università, per dialogare e confrontarci su questi temi".

Paola Pagnanelli