Emergenza, meno ferie e più turni "Manca quasi la metà dei medici"

di Chiara Gabrielli

"Servirebbero molti più medici al 118, ma medici non se ne trovano. Bisogna allora intanto potenziare il sistema con infermieri formati per affrontare diverse situazioni. Questa è la mia proposta, un progetto che ho presentato all’Area Vasta anche in passato e che ancora oggi continuo a proporre". Ermanno Zamponi analizza le condizioni del Sistema emergenziale territoriale del 118 della provincia di Macerata, che dirige dal 2010. "Nel 2021, quando pensai al progetto – racconta –, nella nostra provincia per il Sistema 118 mancavano all’appello 13 medici sui 41 previsti per avere un organico al completo, numero necessario a coprire Macerata, Civitanova, Recanati, Tolentino, Camerino, Matelica e San Severino. Oggi ne mancano 17 sui 39 previsti, quindi la situazione in due anni si è complicata con una ulteriore carenza di quattro unità. Rispetto al 2021, ci sono due medici in meno a Macerata, uno in meno a Camerino e uno in meno a Civitanova".

Il quadro generale: "A Macerata dovrebbero esserci 16 medici oltre a me, e invece ce ne sono 6 più me, quindi, anche se dovrei dedicarmi all’organizzazione mi metto di turno perché c’è bisogno. A Civitanova è previsto un organico di 11 medici e ne abbiamo 9, a Camerino, Matelica e San Severino ne servono 14 e ne abbiamo 7. La Jolly di Macerata (l’ambulanza che partiva dal capoluogo di provincia e copriva al bisogno il territorio, spostandosi a seconda di dove c’era l’emergenza) è stata soppressa, nella sua parte medicalizzata, per carenza di medici". Quanti medici in più sarebbero necessari per garantire il servizio a pieno regime, come dovrebbe essere? "Servirebbero almeno altri 8 medici – spiega Zamponi –, dovremmo arrivare come minimo a 30 per stare tranquilli. Ora invece si fanno più turni, meno riposi, si arriva a un numero di notti anche importante per garantire il servizio, spesso si sopprimono le ferie. Abbiamo 6 medici che si dividono tra Macerata e Tolentino più me, un po’ pochi per garantire il funzionamento di due postazioni h24". Ed ecco i numeri nel dettaglio: solo nel 2022, le chiamate sono state 35mila (ma non a tutte segue l’invio del mezzo). Gli interventi sono stati 29.065 gli interventi del 118 in provincia, di questi alcuni, i casi più gravi, sono stati portati ad Ancona, altri a Jesi, 2.163 a Camerino, 7.118 a Civitanova e ben 9.265 a Macerata. I codici rossi sono stati 200 ad Ancona, 117 a Camerino, 550 a Civitanova e 1.490 a Macerata. Si è intervenuto prevalentemente per trauma (5.365 casi), problemi cardiocircolatori (2.720), soprattutto infarti, poi neurologici (2.458), soprattutto ictus o emorragia cerebrale, e ancora psichiatrici (501) e, naturalmente, infettivi (920) specialmente casi Covid. L’obiettivo, sottolinea Zamponi, "non è solo di intervenire, ma è di portare il paziente nell’ospedale giusto e nelle migliori condizioni e nel tempo giusto. È quello che cerchiamo di fare, sempre, per noi la priorità è il paziente".