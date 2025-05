Emergenza occupazione. In dieci anni si perderanno più di 16mila lavoratori

Siamo alla vigilia di un vero e proprio sos occupazione. Da qui a dieci anni la popolazione in età lavorativa presente nelle Marche (15 - 64 anni) diminuirà di 73.160 unità, passando dalle attuali 921.483 alle 848.321 del 2035, il 7,9% in meno, poco al di sopra della media nazionale (-7,8%). Peggio della nostra regione fanno le regioni del Sud (Sardegna, Basilicata, Puglia, Calabria, Molise, Campania, Sicilia, Abruzzo), la Valle d’Aosta e l’Umbria, mentre tutte le altre registrano un calo più contenuto. In questo contesto, i numeri della nostra provincia sono ben oltre il valore medio italiano: passeremo dalle attuali 186.439 persone in età lavorativa alle 170.151 del 2035, 16.288 potenziali lavoratori in meno, un calo dell’8,7%.

Nella nostra regione, peggio di noi solo la provincia di Ascoli (-10,4%), mentre vanno meglio tutte le altre: Fermo (- 8,2%), Pesaro – Urbino (- 7,6%) e Ancona (-6,5%). L’indagine condotta dalla Cgia, sulla base delle proiezioni demografiche dell’Istat, non lascia dubbi: non avremo abbastanza lavoratori, con una serie di pesanti conseguenze. Il calo, secondo la confederazione degli artigiani, è riconducibile al progressivo invecchiamento della popolazione. "Con un numero sempre più ridotto di giovani e un consistente gruppo di baby boomer prossimo all’uscita dal mercato del lavoro per raggiunti limiti d’età, il nostro Paese rischia lo "spopolamento" della corte anagrafica potenzialmente occupabile". Un fenomeno che colpirà indistintamente tutte le aree del Paese, ma questo non può certo essere assunto come elemento di conforto, tenuto conto del fatto che in provincia di Macerata, già oggi, nel 50% dei casi le imprese non riescono a trovare i lavoratori che cercano, con un impatto significativo sul Pil: oltre 60 milioni di euro prodotti in meno in un anno. "Chi spera in un’inversione del trend demografico – evidenzia la Cgia - rischia di rimanere deluso, poiché non esistono misure efficaci in grado di modificare questa tendenza in tempi ragionevolmente brevi". E neanche il ricorso alla manodopera straniera potrà risolvere completamente la situazione. Le conseguenze sono significative: produrremo meno ricchezza proprio mentre aumenterà la quota di popolazione anziana, con un forte aumento della spesa previdenziale, sanitaria e assistenziale. Saremo in grado di sostenerla? "Una ridotta presenza di giovani under 30 e un’alta incidenza di over 65 potrebbero determinare ripercussioni negative su settori economici strategici, comportando una contrazione strutturale del Pil. Considerando la minore propensione alla spesa tipica della popolazione anziana rispetto a quella giovanile, una società prevalentemente composta da persone in età avanzata rischia di ridurre il volume d’affari del mercato immobiliare, dei trasporti, della moda e del settore ricettivo". C’è un possibile beneficiario di questa situazione, vale a dire il settore bancario. "Grazie a una maggiore inclinazione al risparmio la popolazione anziana potrebbe incrementare il valore economico dei propri depositi".