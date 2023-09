Emergenza sismica: pronti a interventi efficaci

Vigili del fuoco delle Marche in addestramento nel Maceratese, per essere sempre preparati a intervenire nella maniera più efficace e veloce possibile. Le esercitazioni, che consisteranno nel simulare un’emergenza sismica, si terranno dal 26 al 29 settembre con la colonna mobile regionale del corpo dei pompieri, e coinvolgeranno tutto il personale e i mezzi in servizio nei cinque comandi della regione. Lo rende noto il comandante provinciale dei pompieri, l’ingegnere Mauro Caprarelli, anche per evitare che qualcuno possa allarmarsi vedendo mezzi e uomini in azione. L’attività di addestramento consisterà nella simulazione di uno scenario di emergenza sismica, che interesserà in particolare i Comuni di Tolentino, Camerino e Caldarola. A Tolentino sarà predisposto un campo base presso il distaccamento dei vigili del fuoco, mentre nel piazzale in via Madre Teresa di Calcutta sarà dislocato un centro di raccolta e smistamento dei mezzi di soccorso provenienti dagli altri comandi delle Marche. Nei Comuni di Camerino e Caldarola si svolgeranno le esercitazioni per le attività chiamate di "ricognizione preliminare esperta" e di "ricerca e soccorso in ambiente urbano". Per lo svolgimento dell’esercitazione saranno impiegati, per ciascuna delle tre giornate, circa 50 vigili del fuoco provenienti dai comandi di tutte le province della regione e circa 25 automezzi. In particolare, è previsto l’utilizzo di squadre specializzate nella ricerca e soccorso di persone sotto alle macerie, di squadre specializzate nella ricognizione e ricerca mediante utilizzo di aerei pilotaggio remoto (Apr), di unità cinofile e di squadre per la ricognizione preliminare esperta (Recs) che hanno il compito di effettuare la valutazione rapida delle criticità strutturali degli edifici e delle infrastrutture.

p. p.